Yangın, saat 20.00 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangının güvenlik görevlisi itfaiyeye bildirdi.

Çevre ilçelerden gelen destek ekiplerle yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Geri dönüşüm sahasındaki yangın drone ile havadan görüntülendi. İtfaiye ve polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)



