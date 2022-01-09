Türkiye Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika haberine göre; İstanbul Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın havadan görüntülendi.

09 Ocak 2022, Pazar 20:59 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangının güvenlik görevlisi itfaiyeye bildirdi.

Çevre ilçelerden gelen destek ekiplerle yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Geri dönüşüm sahasındaki yangın drone ile havadan görüntülendi. İtfaiye ve polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

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