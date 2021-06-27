İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da aşı olan kişi sayısını duyuruldu. Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 47 milyonu aşarken Vali Yerlikaya, İstanbul'da toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

İstanbul'da aşı seferberliğinin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6 milyon 179 bin 072, 2. doz: 2 milyon 422 bin 469 toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11 milyon 651 bin 325. Yüzde 53'e ulaştık." bilgisini verdi.

Yerlikaya, "Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için haydi aşıya." çağrısında bulundu.