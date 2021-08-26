Türkiye Son dakika: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

Son dakika: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İstanbul genelinde düzenlenen 'Yeditepe Huzur' denetimleri kapsamında deniz polisi Boğaz'daki tekne ve vapurları kontrol etti. Fatih'te de denetimler yapıldı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 00:48 Son Güncelleme:
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Fatih'te gerçekleşen "Yeditepe Huzur" denetimleri saat 19.00'da başladı. Denetimlerde; Fatih İlçe Emniyet ekipleri, Bilgi teknolojileri ve haberleşme ekipleri, Asayiş ekipleri, Trafik Denetleme ekipleri, Narkotik ekipleri, Özel Harekat ekipleri ve helikopter destek ekiplerinin yanı sıra narkotik detektör köpeği de görev aldı.

Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Asayiş denetimleri, saat 21.00'a kadar sürdü.

BOĞAZ'DA TEKNELERE YÖNELİK 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ

İstanbul genelinde düzenlenen 'Yeditepe Huzur' denetimleri kapsamında deniz polisi de Boğaz'daki tekne ve vapurları kontrolden geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tüm ilçelerde 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında deniz polisi de denize açılarak vapur ve tekneleri denetimden geçirdi. Polis vapur ve teknelerde evrak kontrolü yaparken, bazı yolcu ve personeli Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirdi.

İdris TİFTİKC- Ahmet YEŞİLMEN- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)  

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