Son dakika: İstanbul'da yeni koronavirüs kararları! Hafta sonu..
Son dakika haberine göre İstanbul, koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan illerden biri oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.
29 Mart 2021, Pazartesi 23:04 Son Güncelleme:
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İstanbul'un artık kırmızı kategoride yer aldığını belirten Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Değerli hemşehrilerim, İstanbul'umuz artık kırmızı kategoride yer alıyor. Cuma saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Ramazan ayı boyunca lokanta, kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.