Türkiye Son dakika: İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit...

Son dakika: İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit...

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit...

İstanbul'da iş çıkışı sürücülere kötü sürpriz. Trafik kilit durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

18 Mayıs 2021, Salı 18:14 Son Güncelleme:
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Özellikle Merter'den Avcılar yönüne trafik ağır ilerlerken, duraklarda da yoğunluk oluştu. Metrobüslerin Beylikdüzü yönüne giden duraklarında yolcu sayısı artarken, yoğunluğun önüne geçebilmek için sefer sayıları arttırıldı.

Araç yoğunluğunun özellikle Merter'den sonra Topkapı yönüne giderek arttığı göze çarptı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

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