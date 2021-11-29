Türkiye Son dakika: İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika: İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verildi

İstanbul'da lodos nedeniyle okullar yarın (30 Kasım Salı günü) tatil edildi..

29 Kasım 2021, Pazartesi 20:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. 

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

DHA

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