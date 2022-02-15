Son dakika: İstanbul'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi
Son dakika haberine göre, İstanbul Bağcılar Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.
15 Şubat 2022, Salı 22:17 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 19.30'da Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde başka otomobile çarptı.
4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, ( DHA)