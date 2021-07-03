Alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde, Şile istikametine giden 4 araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan B.T, M.T, Y.D., G.D ile M.D'ye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Birinin çocuk yaşta olduğu öğrenilen 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





"BİR ARAÇ ANİDEN SOLA KIRDI"

Kazaya karışan sürücülerden biri, "Biz tünelden çıktıktan sonra seyir halinde gidiyorduk. Önümüzde bir kaza vardı. Bir araç aniden sola kırdı. Yollar ıslaktı. Araba kontrolden çıktı. Kazada yaralılar var ama ölü yok." dedi

AA