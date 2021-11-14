Türkiye Son dakika... İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Son dakika... İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de, 4 otomobil, panelvan ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

14 Kasım 2021, Pazar 20:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 16.45 sıralarında Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi ve NATO Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşaktaki 4 otomobil, panelvan ve servis minibüsü birbirine girdi. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavşak bir süreliğine trafiğe kapatılırken yoğun trafik oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) 

İlgili Haberler
Son dakika... İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varSon dakika: Samsun Valiliği'nden aşı açıklaması


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika uyarısı.. Meteoroloji paylaştı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam edecek