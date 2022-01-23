Son dakika: İstanbul'daki üniversitelere kar tatili
Son dakika haberine göre, İstanbul'daki üniversiteler kar yağışı nedeniyle 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günü tatil edildi.
23 Ocak 2022, Pazar 23:21 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle, üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle pazartesi salı ara verilmiştir." duyurusunu yaptı.
İSTANBUL,(DHA)
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1485345845683929093
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