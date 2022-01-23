Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle, üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle pazartesi salı ara verilmiştir." duyurusunu yaptı.

İSTANBUL,(DHA)







