Türkiye Son dakika: İstanbul'daki üniversitelere kar tatili

Son dakika: İstanbul'daki üniversitelere kar tatili

Türkiye

Son dakika: İstanbul'daki üniversitelere kar tatili

Son dakika haberine göre, İstanbul'daki üniversiteler kar yağışı nedeniyle 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günü tatil edildi.

23 Ocak 2022, Pazar 23:21 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle, üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle pazartesi salı ara verilmiştir." duyurusunu yaptı.

İSTANBUL,(DHA)


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