İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da koronavriüs vakalarındaki son durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Tam kapanma süreci bitmeden olumlu haberler gelmeye başladı. Memişoğlu'nun paylaştığı tabloya göre 21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında vaka sayısı yüzde 34, yatan hasta sayısı yüzde 24, yoğun bakım sayısı ise yüzde 21 oranında azaldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, paylaşımında İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım HASTALARIMIZDA önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul"

İşte o paylaşım:







