Türkiye Son dakika: İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik durma noktasına geldi

Son dakika: İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik durma noktasına geldi

Türkiye

Son dakika: İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Birçok noktada araçlar adım adım ilerleyebilirken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'e ulaştı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Mahmutbey gişelerinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ oldu. D-100 Cevizlibağ'da bir sürücü trafiğe takılmamak için D-100 de ters istikamette giderek yan yola girdi.

Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 70 olarak ölçüldü.

İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA) 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Şeriat ve laiklik
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üç nokta
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Gözüm üstünde çocuğum
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Erdoğan-Putin zirvesi çok kritik
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP ne diyor?
Murat Çelik
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor