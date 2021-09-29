Son dakika: İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik durma noktasına geldi
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Birçok noktada araçlar adım adım ilerleyebilirken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'e ulaştı.
29 Eylül 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Mahmutbey gişelerinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ oldu. D-100 Cevizlibağ'da bir sürücü trafiğe takılmamak için D-100 de ters istikamette giderek yan yola girdi.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 70 olarak ölçüldü.
İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA)
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