Türkiye Son dakika: İşte nüfusunun yarısı aşılanan 8 ilimiz

Son dakika: İşte nüfusunun yarısı aşılanan 8 ilimiz

Türkiye

Son dakika: İşte nüfusunun yarısı aşılanan 8 ilimiz

Son dakika haberine göre, 8 ilde nüfusun yarısı aşılandı. Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı ise 47 milyon dozu geçti. İşte nüfusunun yarısı aşılanan iller...

28 Haziran 2021, Pazartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Salgınla mücadele kapsamında hızlanan aşılama süreci devam ediyor. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 8 il ise nüfusunun yarısını aşıladı.

İşte o iller...

AMASYA

Amasya`da sadece 1. doz uygulanan kişi sayısı 83 bin 177, her iki doz uygulanan kişi 87 bin 694.

 İlde nüfusun yüzde 50,93`ü aşılandı.

AYDIN

Aydın`da sadece 1. doz uygulanan kişi 266 bin 813, her iki doz uygulanan kişi 294 bin 564.

İlde nüfusun yüzde 50,16`sı aşılandı.

BALIKESİR

Balıkesir`de sadece 1. doz uygulanan kişi 307 bin 589. Her iki doz uygulanan kişi sayısı 360 bin 476.

İlde nüfusun yüzde 53,86`sı aşılandı.

 ÇANAKKALE

Çanakkale`de sadece 1. doz uygulanan kişi sayısı 139 bin 76. Her iki doz uygulanan kişi sayısı 162 bin 244.

İlde nüfusun yüzde 55,64`ü aşılandı.

EDİRNE

Edirne`de sadece 1. doz uygulanan kişi sayısı 104 bin 59. Her iki doz uygulanan kişi sayısı 124 bin 463.

İlde nüfusun yüzde 56,04`ü aşılandı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir`de sadece 1. doz uygulanan kişi sayısı 246 bin 431. Her iki doz uygulanan kişi sayısı 216 bin 371.

KIRKLARELİ

Kırklareli`de sadece 1. doz uygulanan kişi sayısı 100 bin 165. Her iki doz uygulanan kişi sayısı 99 bin 271.

İlde nüfusun yüzde 55,13`ü aşılandı.

MUĞLA

Muğla`da sadece 1. doz uygulanan kişi sayısı 296 bin 547. Her iki doz uygulanan kişi sayısı 288 bin 523.

İlde nüfusun yüzde 58,46`sı aşılandı.

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