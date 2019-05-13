İsveçli savcılar, WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında yedi yıl devam eden tecavüz soruşturmasını kapattıktan iki sene sonra yeniden açtı.

Milliyet'in aktardığına göre yapılan resim açıklamada, kurbanların avukatlarından gelen talep sonucunda söz konusu dosyanın raftan indirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İsveç'e iade edilmemek için 2012 yılından beri yaşadığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılan Assange, suçlamaları reddediyor.

Assange, 2017 yılında dosyanın kapatılmasının ardından büyük bir zafer kazandığını söylemişti.