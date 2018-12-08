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Son dakika: İtalya'da gece kulübünde izdiham çıktı! 6 kişi öldü

İtalya'nın Ancona kentinde bulunan, yaklaşık bin kişinin Meryem Ana Bayramı'nı kutladığı gece kulübüne biber gazı atıldı. Panik sebebiyle yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı

08 Aralık 2018, Cumartesi 09:27 Son Güncelleme:
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Son dakika: İtalya'da gece kulübünde izdiham çıktı! 6 kişi öldü

İtalya'nın Ancona kentinde, yerel saatle 01.00 sıralarında, yaklaşık bin kişinin Meryem Ana Bayramı'nı kutladığı gece kulübüne biber gazı atıldı.

Yaşanan paniğin ardından yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşamını yitirenlerden 5'inin 18 yaşın altında olduğu ve yaralılardan 12’sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

DHA

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