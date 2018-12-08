Son dakika: İtalya'da gece kulübünde izdiham çıktı! 6 kişi öldü
İtalya'nın Ancona kentinde bulunan, yaklaşık bin kişinin Meryem Ana Bayramı'nı kutladığı gece kulübüne biber gazı atıldı. Panik sebebiyle yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı
İtalya'nın Ancona kentinde, yerel saatle 01.00 sıralarında, yaklaşık bin kişinin Meryem Ana Bayramı'nı kutladığı gece kulübüne biber gazı atıldı.
Yaşanan paniğin ardından yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yaşamını yitirenlerden 5'inin 18 yaşın altında olduğu ve yaralılardan 12’sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.
DHA