İtalya'nın Ancona kentinde, yerel saatle 01.00 sıralarında, yaklaşık bin kişinin Meryem Ana Bayramı'nı kutladığı gece kulübüne biber gazı atıldı.

Yaşanan paniğin ardından yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşamını yitirenlerden 5'inin 18 yaşın altında olduğu ve yaralılardan 12’sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

DHA