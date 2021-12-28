İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Koyuncu, sosyal medya üzerinden üniversiteye ilişkin yeni koronavirüs önlemlerini duyurdu. Koyuncu, kampüslerde son bir haftalık dönemde artan pozitif vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime devam zorunluluğunun kaldırdığını açıkladı.

Koronavirüsün hızlı bulaşıcı etkiye sahip omicron varyantı nedeniyle dünyada vaka sayıları gittikçe artıyor. Birçok ülkede vaka artışının önüne geçebilmek için tedbirler daha da sıkılaştırıldı. Türkiye’de de bu ay omicron varyantının görüldüğünün açıklanmasının ardından özellikle üniversite öğrencileri, uzaktan eğitim taleplerini tekrar dile getirmeye başladılar.

Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitime geçtiklerini duyurdu ve derslerin çevrimiçi olacağını açıkladı. Bu iki üniversitenin ardından dün İTÜ’de yüz yüze eğitim zorunluluğunu kaldırdı.

İTÜ'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Koyuncu, “Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir” dedi.

KOÇ VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELERİNDE ONLİNE DERS

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin online eğitim kararının ardından, finallerin yaklaşmasıyla kalabalık sınıf ortamında yüz yüze sınav olmaktan ve salgına yakalanmaktan endişe duyan birçok öğrenci, sosyal medya üzerinden üniversitelerine daha fazla önlem almaları konusunda taleplerini iletti. Örneğin hibrit eğitimin yapıldığı Hacettepe Üniversitesi’nde final sınavlarının yüz yüze olacağının açıklanmasıyla öğrenciler, “Hacettepe Hibrit Sınav İstiyor” etiketi açarak, online derslerin sınavlarının da online olmasını istediklerini ve sınavların nasıl yapılacağına hocaların karar vermesi gerektiğini dile getirdiler.











