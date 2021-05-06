İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) online ders sırasında Doç. Dr. Cemile Tiftik, yabancı bir öğrencisiyle tartıştı. Tartışma sırasında Tiftik, öğrencisine yönelik “Sen 2 yıllıksın, ben 40 yıllığım. Kaldı ki Gürcülerin ne kadar kaba olduğunu bilirim. Herkes haddini bilmeli. Burada, kendi vatanımızda, biz kibar kibar konuşurken bizi böyle tersleye tersleye kimsenin konuşma hakkı yok” dedi.

İTÜ Dayanışması Platformu ise tartışmaya ait görüntüleri “Okulumuz akademisyeni Cemile Tiftik’in bir sıra arkadaşımızı etnik kimliği üzerinden ayrıştıracak ve aşağılayacak şekilde konuşması kesinlikle kabul edilemez. Üniversitemizde kin ve nefrete yöneltici bu çirkin üslubu istemiyoruz!” notuyla yayınladı. Binlerce kez paylaşılan videoya öğrenciler büyük tepki gösterdi.

CEMİLE TİFTİK İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından üniversite yönetimi açıklama yaparak inceleme başlattığını duyurdu. Ders kayıtlarının üçüncü kişilerle paylaşılması ve kamusal alanda yayınlanmasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada “İTÜ, her kıtadan gelen öğrenci ve akademisyenleriyle eğitim anlamında global bir bakış açısına sahiptir. Dolayısıyla, İTÜ geleneği itibarıyla her türlü etnik ayrımcılığın karşısındadır” denildi.

Toplam 4 saatlik ders kaydının farklı bölümlerinden alınarak oluşturulan ve sadece 2 dakika 5 saniyelik bir süreye indirgenen kısa bir video parçasından yola çıkarak söz konusu iddialarla ilgili kesin bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada “Konunun bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Üniversitemiz tarafından gerekli inceleme başlatılmış olup konuyla ilgili tüm iddialar hassasiyetle değerlendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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