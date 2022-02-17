Son dakika! İyi hal indirimi kalkıyor! Kadına şiddette ceza artacak

Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddet cezalarını artıran bir düzenleme hazırlıyor. Kadına karşı şiddette iyi hal indirimi kaldırılıyor.

Adalet Bakanlığı, kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması için yeni düzenleme hazırlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi, düzenlemenin mart ayında TBMM'ye getirilmesi bekleniyor.

Düzenlemeyle kadına karşı şiddette iyi hal indirimi kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak. Kadınları ısrarla takip suç haline getirilecek.

ADALET BAKANI BOZDAĞ: HER İŞİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız" demişti.







