Siyaset Son dakika: İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklanarak cezaevine kondu!

Son dakika: İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklanarak cezaevine kondu!

Siyaset

Son dakika: İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklanarak cezaevine kondu!

Son dakika haberi...4 yıl 12 ay hapse mahkum edilen İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar'ın cezası kesinleşti. Erol Tatar tutuklanarak cezaevine konuldu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 16:33 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, hakkında 11 yıl önce "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, 2010 yılında Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesince "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 12 ay hapse mahkum edilen Tatar'ın cezası kesinleşti.

Tatar, işlemlerinin ardından Kocaeli Açık Cezaevine teslim edildi.


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