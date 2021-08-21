Siyaset Son dakika! İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldıran kişiyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika! İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldıran kişiyle ilgili flaş gelişme!

Siyaset

Son dakika! İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldıran kişiyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberi...İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi Silivri'de yakalandı. Haberi İstanbul Valiliği duyurdu.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 10:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bakırköy İlçemizde 20.08.2021 Cuma günü (dün) saat 14.00 sıralarında İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; bir televizyon programına katılan Sayın Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu (S.O.) adlı şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiş ve bugün saat: 05.30'da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz." denildi.



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