Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)