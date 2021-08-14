Türkiye Son dakika... İzmir Çeşme'de korkutan yangın!

Son dakika... İzmir Çeşme'de korkutan yangın!

Türkiye

Son dakika... İzmir Çeşme'de korkutan yangın!

İzmir Çeşme'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 09:07 Son Güncelleme:
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Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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