Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını
Son dakika... İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
BUNLARI DA OKUYUN