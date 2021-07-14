Türkiye Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını

Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını

Türkiye

Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını

Son dakika... İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
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Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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