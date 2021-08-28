Türkiye Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını

Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını

Türkiye

Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 16:05 Son Güncelleme:
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İzmir Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık bölgede, bugün saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.





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