Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
28 Ağustos 2021, Cumartesi 16:05 Son Güncelleme:
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İzmir Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık bölgede, bugün saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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