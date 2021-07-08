İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.