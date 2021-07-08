Türkiye Son dakika... İzmir Foça'da yangın! Söndürme helikopteri sevk edildi

Son dakika... İzmir Foça'da yangın! Söndürme helikopteri sevk edildi

Türkiye

Son dakika... İzmir Foça'da yangın! Söndürme helikopteri sevk edildi

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını için yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi. Foça'daki yangını söndürme çalışmalarına itfaiye de destek veriyor.

08 Temmuz 2021, Perşembe 17:33 Son Güncelleme:
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İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

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