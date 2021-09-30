Son dakika: İzmir Karaburun'da orman yangını
İzmir'in Karaburun ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
30 Eylül 2021, Perşembe 22:01 Son Güncelleme:
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Balıklıova Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Bölge Orman Müdürlüğü'ne bağlı 10 arozöz, 3 yer ekibi, 2 dozer, 2 su tankeri sevk edildi.
Engebeli arazide ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Fırat AKAYİZMİR(DHA)
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