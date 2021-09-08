Son dakika! İzmir Kemalpaşa'da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
08 Eylül 2021, Çarşamba 11:40 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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