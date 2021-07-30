Son dakika: İzmir Ödemiş'te yangın çıktı!
İzmir'in Ödemiş'te orman yangını çıktı. Ekipler, İzmir'deki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
30 Temmuz 2021, Cuma 15:52 Son Güncelleme:
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, orman işçileriyle sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.