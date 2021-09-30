Türkiye Son dakika: İzmir Valiliği'nden o iddialar sonrası açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

Son dakika: İzmir Valiliği'nden o iddialar sonrası açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye

Son dakika: İzmir Valiliği'nden o iddialar sonrası açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

İzmir Valiliği, Torbalı'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Batuhan Barlak'ın "yakınlarının zor kullanılarak gözaltına alındığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

30 Eylül 2021, Perşembe 23:54 Son Güncelleme:
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İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül 2021 tarihinde Barlak'ın Torbalı ilçesinde Suriyeli bir kişi tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarla yakalanan şüphelinin, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi öldürülen vatandaşımızın kardeşine ve yakınlarına yönelik herhangi bir zor kullanma ve Gözaltı işlemi yapılmamıştır. Bahsedilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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