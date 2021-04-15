Son dakika... İzmir ve Çanakkale de korkutan depremler
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
15 Nisan 2021, Perşembe 07:08 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.
ÇANAKKALE'DE DEPREM
Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.10'da meydana geldi. Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde oldu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Midilli Adası, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.
DHA