Türkiye Son dakika: İzmir'de belediye başkan yardımcısına büyük şok: Satırla saldırı!

Son dakika: İzmir'de belediye başkan yardımcısına büyük şok: Satırla saldırı!

Türkiye

Son dakika: İzmir'de belediye başkan yardımcısına büyük şok: Satırla saldırı!

Son dakika haberine göre, İzmir'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen' satırla saldırı girişimi yapıldı. Parti üyesi Aydın Sümbül'ün Selim Özgen'e saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

08 Haziran 2021, Salı 17:35 Son Güncelleme:
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İzmir'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında kavga etti. Elinde satırla Özgen'in üzerine yürüyen Sümbül, çevredekiler tarafından uzaklaştırılırken o anlar kameraya yansıdı.



Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sümbül, elinde satırla Özgen'in üzerine yürüdü. Çevredekiler müdahale ederek, Özgen ve Sümbül'ü birbirinden uzaklaştırdı. Yavuz Selim Özgen, Aydın Sümbül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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