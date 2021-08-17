Son dakika: İzmir'de belediye otobüsünde yangın çıktı! Şoför söndürdü
Son dakika...İzmir'de, belediye otobüsünde çıkan yangın şoför söndürülürken yolcular tahliye edildi.
17 Ağustos 2021, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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Tınaztepe-Lozan seferini yapan, 470 hat numaralı ve 35 AVS 891 plakalı, Gürkan Şenbaş yönetimindeki belediye otobüsünün motor bölümünde, saat 15.30 sıralarında, yangın başladı.
Çankaya semti Kent Müzesi durağından hareket edildiği sırada patlama sesiyle birlikte yangının başladıktan sonra otobüsteki 15 yolcu indirildi. Şenbaş, ardından araçta bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, alevleri söndürdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis, soruşturma başlattı.
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