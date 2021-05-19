Gündem Son dakika: İzmir'de de hissedildi! Kuşadası'nda peş peşe depremler

Son dakika: İzmir'de de hissedildi! Kuşadası'nda peş peşe depremler

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Son dakika: İzmir'de de hissedildi! Kuşadası'nda peş peşe depremler

Son dakika haberine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 14.14'te 4.1 ve saat 14.18'de 4.0 büyüklüğünde peş peşe deprem haberleri geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi

19 Mayıs 2021, Çarşamba 14:25 Son Güncelleme:
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AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 10.68 km. olarak bildirildi. Saat 14.18'deki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklayan AFAD, derinliğini 13.01 km. olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI 

Kandilli Rasathanesi saat 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde olan depremin derinliği ise 16.4 km. olarak açıklandı

Öte yandan saat 14.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü de 4.0 olarak açıklandı. 

11 DAKİKADA 3 DEPREM!

Saat 14.25'te aynı bölgede bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi 3.4 büyüklüğünde olan depremin derinliğini 12.7 km. olarak açıkladı


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