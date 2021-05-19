AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 10.68 km. olarak bildirildi. Saat 14.18'deki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklayan AFAD, derinliğini 13.01 km. olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi saat 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde olan depremin derinliği ise 16.4 km. olarak açıklandı

Öte yandan saat 14.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü de 4.0 olarak açıklandı.

11 DAKİKADA 3 DEPREM!

Saat 14.25'te aynı bölgede bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi 3.4 büyüklüğünde olan depremin derinliğini 12.7 km. olarak açıkladı



