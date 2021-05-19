Son dakika: İzmir'de de hissedildi! Kuşadası'nda peş peşe depremler
Son dakika haberine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 14.14'te 4.1 ve saat 14.18'de 4.0 büyüklüğünde peş peşe deprem haberleri geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi
19 Mayıs 2021, Çarşamba 14:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 10.68 km. olarak bildirildi. Saat 14.18'deki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklayan AFAD, derinliğini 13.01 km. olarak duyurdu.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi saat 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde olan depremin derinliği ise 16.4 km. olarak açıklandı
Öte yandan saat 14.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü de 4.0 olarak açıklandı.
11 DAKİKADA 3 DEPREM!
Saat 14.25'te aynı bölgede bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi 3.4 büyüklüğünde olan depremin derinliğini 12.7 km. olarak açıkladı
BUNLARI DA OKUYUN