Türkiye Son dakika... İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu, 132 gözaltı kararı!

Son dakika... İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu, 132 gözaltı kararı!

Türkiye

Son dakika... İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu, 132 gözaltı kararı!

Son dakika...İzmir merkezli birçok ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

22 Haziran 2021, Salı 08:12 Son Güncelleme:
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, saat 01.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü albay, 2'si yarbay, 6'sı yüzbaşı, 15'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 57'si astsubay, 6'sı uzman çavuş rütbesinde, 9'u Deniz Kuvvetleri, 13'ü Kara Kuvvetleri, 46'sı Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup, 33'ü muvazzaf 95 asker, 34'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, 2'si örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen asker sorumlusu mahrem sözde imam ile 1'i örgütsel katalog evliliği tespit edilen asker eşi bayan olduğu bildirildi.

Fırat AKAY/İZMİR,(DHA)

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