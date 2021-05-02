Son dakika: İzmir'de koronavirüs aşısı için tam kapanmaya rağmen yoğunluk!
Son dakika haberine göre, İzmir'de tam kapanmada koronavirüs aşısı için uzun kuyruklar oluştu. 55 yaş üstünün aşılanacağını duyan vatandaşların gelmesi nedeniyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi önünde yoğunluk yaşandı.
02 Mayıs 2021, Pazar 11:38 Son Güncelleme:
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İzmir'de, tam kapanma nedeniyle sokaklar boş kalırken, koronavirüs aşısı sırası gelenler Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruk oluştu.
Koronavirüsle mücadeleyle kapsamında geçen günlerde 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, tam kapanma olmasına rağmen hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler aşılarını olurken, bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
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