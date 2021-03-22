Türkiye Son dakika! İzmir'de otobüste HES kodu tartışması! Bıçaklayıp kaçtı

Son dakika! İzmir'de otobüste HES kodu tartışması! Bıçaklayıp kaçtı

Türkiye

Son dakika! İzmir'de otobüste HES kodu tartışması! Bıçaklayıp kaçtı

Son dakika haberine göre; İzmir'in Konak ilçesinde, otobüse binen kişi sürücüye HES kodunu göstermeyeince tartışma çıktı. Saldırgan, kendisine tepki gösteren yolcu Uğur E'yi bıçaklayıp kaçtı.

22 Mart 2021, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Konak ilçesi Bahri Baba Otobüs Durağı'nda saat 06.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; Ballıkuyu-Konak arasında sefer yapan belediye otobüsüne binen kimliği belirsiz kişi, sürücüye, HES kodunu göstermedi. Sürücünün ısrarına rağmen direnen kişiye, yolculardan Uğur E. tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Uğur E.'yi cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Ardından da kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Uğur E.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Uğur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.



'İKİ DEFA VURDU SONRA DA KAÇTI'

Olaya tanık olan esnaf Cemil Acar, "Otobüsün içinde köşede oturan şahıs ile iki kişi tartışıyordu. Birine otobüsten inmesini söylüyorlardı. Adamı indirmeye çalışıyorlardı. Adam iki defa bıçağı vurup, kaçtı" dedi.

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