Sosyal Medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (15) şahıs hakkında 20/12/2018 günü İzmir ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. yakalanarak gözaltına alınmış ve aramalarda ele geçirilen çok sayıda digital malzeme, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel dökümana el konulmuştur. Yakalanamayan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.