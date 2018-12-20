Son dakika! İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan kullanıcılara operasyon...

20 Aralık 2018, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Son dakika! İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Sosyal Medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (15) şahıs hakkında 20/12/2018 günü İzmir ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. yakalanarak gözaltına alınmış ve aramalarda ele geçirilen çok sayıda digital malzeme, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel dökümana el konulmuştur. Yakalanamayan diğer  3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

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