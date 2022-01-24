Türkiye Son dakika: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Son dakika: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Türkiye

Son dakika: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre, İzmir’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

24 Ocak 2022, Pazartesi 21:13 Son Güncelleme:
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İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin 19.50 itibariyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerimiz saat 19.50 itibariyle geçici süre iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

İZMİR (İHA)

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