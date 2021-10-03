Türkiye Son dakika: İzmir'de yangın! Otluk alanda çıktı, ormana yayıldı

Son dakika: İzmir'de yangın! Otluk alanda çıktı, ormana yayıldı

Türkiye

Son dakika: İzmir'de yangın! Otluk alanda çıktı, ormana yayıldı

Son dakika haberine göre, İzmir’in Ödemiş ilçesinde yangın çıktı. Otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale karadan devam ediyor.

03 Ekim 2021, Pazar 17:40 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, İzmir’in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Alevlere müdahale karadan devam ediyor.

Artıcak Mahallesi'ndeki otluk yangınında, saat 15.30 sıralarında, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, ormana sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozerle alevlere müdahale ediliyor.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden helikopterler de bölgeden ayrılırken, çalışmalar karadan devam ediyor.


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