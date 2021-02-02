Türkiye İzmir'deki selden ilk acı haber geldi

İzmir'deki selden ilk acı haber geldi

Türkiye

İzmir'deki selden ilk acı haber geldi

İzmir'de şiddetli sağanak yağış su baskını ve sele neden olurken, Menderes'te 50'li yaşlarda bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

02 Şubat 2021, Salı 14:30 Son Güncelleme:
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İzmir'de şiddetli sağanak yağış su baskını ve sele neden olurken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Menderes'te bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Meteoroloji tarafından İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, gece saatlerinde başlayan yağış kenti olumsuz şekilde etkiledi.



Acı haberi vali duyurdu 

Kentin büyük bir bölümü sular altına kalırken, birçok araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İzmir'den can kaybı haberi gelmemesi sevindirici bir detay olarak nitelendirilirken, Vali Yavuz Selim Köşger acı haberi duyurdu.

Köşger yaptığı açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde 50'li yaşlarda bir vatandaşın sel nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

700 metre sürüklenmiş

Hayatını kaybeden erkek vatandaşın kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi. Vatandaşın sel sularında 700 metre sürüklendiği de aktarıldı.

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