Son dakika! İzmir'deki yangına ekipler müdahale ediyor!
Son dakika haberine göre, İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter müdahale ediyor.
19 Eylül 2021, Pazar 13:23 Son Güncelleme:
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Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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