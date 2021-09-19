Türkiye Son dakika! İzmir'deki yangına ekipler müdahale ediyor!

Son dakika! İzmir'deki yangına ekipler müdahale ediyor!

Türkiye

Son dakika! İzmir'deki yangına ekipler müdahale ediyor!

Son dakika haberine göre, İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter müdahale ediyor.

19 Eylül 2021, Pazar 13:23 Son Güncelleme:
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Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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