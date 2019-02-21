İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiș Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Bakan Soylu buradaki açıklamasında "Jandarma Genel Komutanlığı’na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak." müjdesini verdi.

BİR MÜJDE DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELMİŞTİ

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının daha gerçekleştirileceğini söyledi. Bu duyurunun ardından MEB ise sözlü sınav takvimini açıkladı.