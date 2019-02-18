Son dakika! Jandarmaya köylülerden ihbar: Uçak düştü
Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine alarma geçen güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı. Bir süre devam eden çalışmalar, ihbarın asılsız çıkması üzerine sona erdirildi
Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti.
VALİ DENİZ, 'YANLIŞ İHBAR OLDUĞUNU SANIYORUZ' DEMİŞTİ
Manisa Valisi Ahmet Deniz, olayın ilk dakikalarında yaptığı açıklamada, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra ’Düştüğünü zannetim’ şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz." dedi.
ASILSIZ ÇIKTI
Vali'nin bu açıklamasının ve yürütülen arama çalışmalarının ardından ihbarın asılsız çıktığı anlaşıldı. Ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını sonlandırdı.