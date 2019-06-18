Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre, Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre, Japonya'nın kuzeyindeki Niigata'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Avrupa Sismolojik Araştırma Merkezi ise, sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olarak veriyor. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, ülkenin kuzeyindeki Tsuruoka. Tsuruoka'nın depremin merkezine uzaklığı 22 kilometre.

Japon Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzey kıyıları için tsunami uyarısı verdi. Tsunami dalgalarının 1 metreyi bulabileceği belirtiliyor.



