Dünya Son dakika... Japonya'da deprem fırtınası

Son dakika... Japonya'da deprem fırtınası

Dünya

Son dakika... Japonya'da deprem fırtınası

Japonya açıklarında 6.5 ve 6.1 büyüklüğünde depremler meydana geldiği bildiriliyor. 6.5 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya ile Kuril Adaları arasında.

29 Eylül 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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Japonya açıklarında bugün arka arkaya depremler oldu. Kuril Adaları ve Japonya arasında kaydedilen 6.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 401 kilometre altında gerçekleşti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı Pasifik Ateş Çemberi fay hattı üzerinde meydana geldi.

USGS ayrıca, Japon Denizi üzerinde 6.1 büyüklüğünde bir başka deprem olduğunu duyurdu.

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