JETPA Holding’ten alacaklı olan on binlerce kişi arasında yer alan Yaşar Yeşildağ, bu yılın başında şirkete karşı iflas talepli dava açtı. Yeşildağ’ın avukatları iflas avansını yatırdı. Mahkeme, ödemenin yapılması için şirkete yönelik depo kararı aldı. Ancak alınan karara rağmen, söz konusu tutar mahkemenin hesabına yatırılmadı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi geçen 8 Temmuz’da yapılan 3’üncü duruşmada 24 yıl önce kurulan 62 milyon TL sermayeli şirketin iflasına karar verdi. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesi için süreç başlatıldı. Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü eli ile yürütülen tasfiye nedeni ile 27 Temmuz’da şirketin Bağcılar Güneşli’deki adresine gidildi.

İcra memurları, çilingir yardımı ile kapısını açtıkları Jetpa Holding binasında bulunan malları tek tek tutanak altına aldı. Şirket merkezinde yer alan eşyalar tespit tutanağına kaydedildi.

JETPA HOLDİNG ŞİRKETİNİN İÇİ BOŞALTILDI

Jetpa Holding AŞ’de yüzde 10 hissesi bulunan Sacit Duran “Ben de, on binlerce alacaklı gibi yıllardır payımı almaya çalışıyorum. İflasına karar verilen şirketin içi boş. Didim’de bulunan otel dahil bir çok değerli gayrimenkul, Fadıl Akgündüz’ün ablası adına olan Aytepe Turizm’e kaydedildi. Didim Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığım dava ile Aytepe Otelcilik ve Turizm AŞ adına geçirilen varlıkları tekrar Jetpa Holding’in içine aktarmaya çalışıyorum. Böyle olduğu taktirde, alacaklılar paralarını alabilir” diye konuştu. İflasına karar verilen şirketin yüzde 40 hissesi Fadıl Akgündüz’e, yüzde 10 hisse Sacit Duran’a, kalan yüzde 50 hisse ise Almanya ve İsviçre’de bulunan şirketlere ait.

DOLANDIRICILIK DAVASI DEVAM EDİYOR

Para veren binlerce kişi dava üstünü dava açsa da umduklarını bulamadı. 2003 yılında cezaevine giren Akgündüz 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Akgündüz 2010 yılında ise Bayrampaşa’da bulunan Caprice Gold isimli proje ile ortaya çıktı. 7 yıldızlı tesis olarak lanse edilen projede devre mülk satışları yapıldı. 28 bini aşkın kişiden 1,4 milyar liraya yakın para toplandı. Bu proje de yarım kaldı. Akgündüz, Caprice Gold’den sonra Maldivler’de de devre tatil satışı yaptı. Bu proje için de 190 milyon dolar topladı. 2015 yılında, yeğeni Salih Obut ile birlikte tutuklanan Akgündüz, Mart 2017’de tahliye oldu. Akgündüz’ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiası ile yargılandığı dava sürüyor. Akgündüz’ün 2 bin 443 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

FADIL AKGÜNDÜZ SÜRÜCÜ KURSU İLE BAŞLADI

Fadıl Akgündüz’ün ismi bugüne kadar, yarım kalan bir dizi proje ile anıldı. İlk olarak 1987 yılında Jet Sürücü Kursu ile işe başladı. ‘Jet Fadıl’ lakabı da bu şirketin unvanından doğdu. Akgündüz, bir dönem Proton otomobillerinin Türkiye distribütörü oldu. Jet-Kent adı ile de konut inşa etti. İstanbul, Ankara ve Antalya’da binlerce konut üretileceği açıklandı.

Bu projelerin bir kısmı tamamlanırken, önemli bir bölümüne kazma dahi vurulmadı. Akgündüz’ün şöhreti ise Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden topladığı 350 milyon Euro ile parladı. Akgündüz bu parayı, Siirt’te kuracağı otomobil fabrikası için topladığını söyledi. “İmza” adı verilen otomobilin tanıtımı yapıldı ancak ne fabrika arazisi alındı ne bina yapıldı.



