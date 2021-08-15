Dünya Son dakika: Kabil düşüyor! Taliban her yönden başkente girmeye başladı

Son dakika: Kabil düşüyor! Taliban her yönden başkente girmeye başladı

Dünya

Son dakika: Kabil düşüyor! Taliban her yönden başkente girmeye başladı

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e her yönden girmeye başladı. Son dakika haberini Afganistan İçişleri Bakanlığı duyurdu.

15 Ağustos 2021, Pazar 11:09 Son Güncelleme:
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Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladı.

Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

 Bu arada ABD ordusunun Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ettiği belirtildi. Amerikan askerlerin, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladığını aktardı.

Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.

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