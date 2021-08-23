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Son dakika: Kabil Havalimanı'nda silahlı çatışma! ABD ve Alman kuvvetleri de dahil oldu

Dünya

Son dakika: Kabil Havalimanı'nda silahlı çatışma! ABD ve Alman kuvvetleri de dahil oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında bu sabah yaşanan silahlı çatışmaya ABD ve Alman kuvvetleri de dahil oldu.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 09:02 Son Güncelleme:
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Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. ABD ve Alman kuvvetlerinin de havaalanındaki çatışmalara dahil olduğu öğrenildi.

Kaos ve izdihamın devam ettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında bu sabah uluslararası güçlerin de dahil olduğu bir silahlı çatışma yaşandı.

Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nın Kuzey Kapısı'ndaki çatışmada Afgan askerleriyle bilinmeyen saldırganların birbirlerine ateş açtığını duyurdu.

Bir Afgan askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı çatışmaya ABD ve Alman askerleri de katıldı.

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