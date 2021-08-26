Dünya Son dakika: Kabil’de kanlı gün! Peş peşe patlamalar

Son dakika: Kabil’de kanlı gün! Peş peşe patlamalar

Dünya

Son dakika: Kabil’de kanlı gün! Peş peşe patlamalar

Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede art arda patlamalar meydana geldi. BBC, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurdu. MSB ise Türk birliğinde herhangi bir zayiat bulunmadığını açıkladı. Son dakika haberine göre saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

26 Ağustos 2021, Perşembe 21:08 Son Güncelleme:
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırının ardından, kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi.

Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

KABİL HAVALİMANI YAKININDA PATLAMA

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.

AA

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