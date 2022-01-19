Türkiye Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

Türkiye

Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı. Kabine Toplantısı'nın gündeminde 3 önemli başlık var. Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapacak.

19 Ocak 2022, Çarşamba 17:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik kabinede fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde iç ve dış gelişmeler var.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum değerlendiriliyor. Alınan tedbirlerin piyasaya yansıması, enflasyonla mücadele ve yatırımlardaki son durum ele alınıyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele... Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

DİPLOMASİDEKİ GELİŞMELER

Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.

TÜRKİYE ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı. Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine gündemine dair açıklamalar yapacak.

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