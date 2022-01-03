Son dakika: Kabine toplantısı başladı! Erdoğan açıklayacak! Memur ve emekli maaş zammı...
Memur ve emeklinin gözü Kabine toplantısından çıkacak maaş zammı kararlarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı başladı. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranı belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. İşte son durum...
03 Ocak 2022, Pazartesi 16:47 Son Güncelleme:
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2022’nin ilk Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Memur ve emeklilerin gözü, Kabine'den maaş zammıyla ilgili çıkması beklenen kararlarda..
Yeni yılın ilk Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, bugün Kabine'den maaş zammı ile ilgili çıkması beklenen kararlarda olacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak toplantının ana gündeminde ekonomi yer alacak. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranı da belli olacak. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam, memur ve emekli maaşlarına da enflasyon farkının üzerinde artış yapılması beklentisini beraberinde getirmişti. Zam oranını, Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millete Sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANI KOCA BİLGİ VERECEK
Toplantının diğer önemli başlığı salgınla mücadele çalışmaları kapsamında gelinen son aşama ve Omicron varyantına bağlı vakaların İstanbul'da hızla artışa geçmesi konusu olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasıyla ilgili Kabine'ye bilgi verecek. Bunun yanı sıra terörle mücadele kapsamında son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları da Kabine'de değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca iç ve dış politika konularında yaşanan gelişmeler de masaya yatırılacak.